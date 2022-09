Rådhuset i Vestnes stengt etter trusler

Trusler fører til at rådhuset i Vestnes i Møre og Romsdal holdes stengt for besøkende uten avtale.

Det melder Vestnes avis. Ordføreren har anmeldt en person for grove trusler, sjikanering og trakassering, skriver VG. Grunnen til at rådhuset stenges, er frykt for sikkerheten til de ansatte.

Ordfører Randi Bergundhaugen sa på kommunestyremøtet torsdag at det er en pågående trusselsituasjon.

– Det er ikke greit at offentlige tjenestemenn blir truet og trakassert, og ikke kjenner seg trygge på jobb, sier ordføreren til VG. (NTB)