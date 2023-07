Putin: Russland avviser ikke samtaler

Russlands president Vladimir Putin sa på en pressekonferanse lørdag kveld at Russland ikke avviser samtaler med Ukraina. Putin sa også at både fredsinitiativ fra Kina og afrikanske land kan danne et grunnlag for fred, skriver Reuters.

Putin møtte pressen etter et møte med afrikanske ledere fredag. Han sa også at det er vanskelig å innføre en våpenhvile når ukrainske styrker er på offensiven, skriver nyhetsbyrået.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt at det ikke er aktuelt med samtaler med Russland før landet trekker soldatene sine ut av Ukraina.