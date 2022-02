Putin: Ønsker selvsagt ikke krig

Russlands president Vladimir Putin sier han ikke ønsker krig, ifølge AFP.

– Selvfølgelig ønsker vi ikke det. Det er nettopp derfor vi har fremsatt forslag til en forhandlingsprosess, sa Putin på en pressekonferanse i Moskva sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Putin sier at de også har besluttet en delvis tilbaketrekking av troppene fra Ukraina.

Han hevder videre at det pågår et folkemord i den ukrainske Donbass-regionen og at en løsning på krisen må basere seg på Minsk-avtalene fra 2014 og 2015.

– Svarene som kommer fra vestlige land er ikke gode nok. Russland er klar til å snakke om nedrustningsavtaler og tillitsfremmende tiltak. Men dette må sees i sammenheng med Russlands sikkerhetskrav. De går ut på at Ukraina ikke blir med i Nato, og at alliansen fjerner militære styrker fra flere Øst-Europeiske land, sier Putin.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sier det er et positivt tegn at Russland nå trekker tilbake deler av styrkene. Han sier det fremdeles er en mulighet for en diplomatisk løsning.

– Sikkerhet i Europa er bare mulig sammen med Russland, det blir ikke sikkerhet hvis man går mot Russland, sier Scholz.