Putin: Krigen mot Ukraina skal fortsette

Russlands president Vladimir Putin sier det han kaller spesialoperasjonen mot Ukraina kommer til å fortsette til målene er nådd. Under en tale til militære ledere i dag innrømmet Putin at mobiliseringen av ekstra styrker til krigen mot Ukraina har støtt på den han beskrev som spesielle problemer. Han lovet at den russiske hæren skal få alle den ressurser de ber om.

Putin sa også at Russland vil fortsette å styrke beredskapen til atomstyrkene.

Det russiske sjøforsvaret vil ha en ny hypersonisk rakett klar tidlig i januar 2023, melder presidenten i sin tale i landets forsvarsdepartement.