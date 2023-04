Putin: Forholdet til Norge er redusert til et minimum

Russlands forhold til Norge er nå redusert til et minimum, noe som neppe er i de landenes interesse, sier president Vladimir Putin.

Uttalelsen ble gitt i en tale til utenlandske ambassadører onsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

– I dag er de bilaterale kontaktene mellom Russland og Norge redusert til et minimum. Samhandling om viktige internasjonale og regionale spørsmål er blitt fryst. Det inkluderer spørsmål om Arktis, som er så viktig for begge land. Det er usannsynlig at denne situasjonen møter interessene til våre to folk, sa Putin.

(NTB)