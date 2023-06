Putin takket Wagner-soldater for å unngå blodbad

Putin takker kommandører og soldater i Wagner-gruppen for å unngå et blodbad. Det sa han under en statlig TV-sendt tale mandag kveld.

– De fleste i Wagner-gruppen er også patrioter, sa presidenten under talen.

Han oppfordrer dem til å signere kontrakter med det russiske forsvarsdepartementet, eller dra til Belarus.

Videre lover han at de Wagner-soldatene som ønsker å dra i eksil til Belarus skal få gjøre det.

– Vi traff alle tiltak for å nøytraliserer faren, sier den russiske presidenten.

Under talen sin takker også Putin Belarus sin president Aleksandr Lukasjenko for sin rolle.