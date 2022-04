Putin skal møte FNs generalsekretær

President Putin skal møte FNs generalsekretær António Guterres. Møtet skal være i Russland neste uke, det opplyser russiske myndigheter, ifølge AFP.

En talsmann for FN har også bekreftet at møtet skal finne sted, og at møtet skal være mandag, ifølge Reuters.

Onsdag denne uken ble det kjent at Guterres har bedt om å få møte Putin i Moskva og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina. Det er ennå ikke kommet opplysninger om hvorvidt Guterres også reiser til Kyiv for å møte Zelenskyj.

Motivet for møtet er ifølge FNs generalsekretær å presse på for å finne en fredelig løsning på konflikten og få slutt på krigen i Ukraina, ifølge NTB.