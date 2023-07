Putin ønsker økt militært samarbeid med Afrika

På møtet med afrikanske ledere i St. Petersburg gjentok Russlands president Vladimir Putin at landet skal øke korneksporten til afrikanske land, og at flere land skal få gratis korn. Putin sa også at landet var interessert i å øke forsvarssamarbeidet med kontinentet. Blant annet skal landet eksportere gratis våpen til enkelte land, sa Putin på møtet i St. Petersburg.

(Reuters)