Putin møtte Prigozjin etter Wagner-opprøret

Kreml seier at Russlands president Vladimir Putin møtte Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin 29. juni, fem dagar etter at leigesoldatane gjorde opprør og marsjerte mot Moskva, melder Reuters.

Wagner-gruppa tok kontroll over ein by sør i Russland 24. juni, men avblåste opprøret same kveld etter at dei var lova amnesti.