Putin-kritisk militærblogger arrestert

En Putin-kritisk blogger ble fredag arrestert i Moskva etter at han kalte president Vladimir Putin for en «undermåler», skriver CNN.

Igor Girkin som også går under navnet Igor Strelkov, er en framstående russisk militærblogger. Han er en tidligere KGB-offiser som var på Krim-halvøya da Russland annekterte den. Han er også dømt for drap etter at et Airbus-fly ble skutt ned over Øst-Ukraina i 2014.

Fredag ble han hentet i sitt hjem i Moskva av sikkerhetsagenter og siktet for ekstremisme, ifølge statlige medier. senere på dagen ble han vist fram i et glassbur i en rettssal i Moskva, melder AP.

Girkin har de siste månedene økt kritikken mot Russlands militære ledere. Han skal også være involvert i en ultranasjonalistisk gruppe som kaller seg «Sinte patrioter».

Kritikken toppet seg tirsdag da han kalte presidenten en «undermåler» og en «feig boms» på Telegram.