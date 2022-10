Putin hevder Ukraina står bak eksplosjonen på Krym-broen

Russlands president Vladimir Putin kaller eksplosjonen på Krym-broen for en terrorhandling, og hevder den ukrainske etterretningstjenesten står bak angrepet, ifølge Reuters.

I en uttalelse søndag kveld fordømmer Putin angrepet og kaller det en «terrorhandling rettet mot sivil russisk infrastruktur». Putin kom med uttalelsen i et møte med Aleksandr Bastrykin, lederen for den russiske etterforskningskomiteen som gransker eksplosjonen.

Bastrykin hevder samtidig at russiske og utenlandske borgere hjalp ukrainske spesialagenter med å utføre angrepet.

Natt til lørdag eksploderte det på Krym-siden av broen. Tre mennesker ble drept og deler av broen ble ødelagt. Den satte fyr på sju oljetanker som ble fraktet til Krym med jernbane. Det sier den russiske anti-terrorkomiteen, ifølge AFP. Broen knytter Krym-halvøya og Russland sammen, og ble ferdig bygget i 2018. Det er den eneste vei- og togforbindelsen mellom det russiske fastlandet og den okkuperte Krym-halvøya.

Det er ikke klart hvem som står bak eksplosjonen. På Twitter sier Mykhailo Podolyak, en rådgiver til den ukrainske presidenten, at eksplosjonen er «første skritt» og at «alt som er ulovlig må bli ødelagt» og at «alt som er stjålet må returneres til Ukraina».