Putin gratulerte Wagner med Bakhmut-seier

Russlands president Vladimir Putin gratulerer de russiske leiesoldatene i Wagner-gruppen med det han sier er erobring av den ukrainske byen Bakhmut. Leiesoldatgruppen Wagner hevder å ha tatt byen etter over 200 dager med intense kamper.

Putin sa i en tale at de soldatene som hadde utmerket seg, ville få medaljer, melder russiske statskontrollerte medier, ifølge Reuters.

Ukraina har bestridt at Bakhmut har falt, etter at lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, sa at hans styrker hadde tatt kontroll over hele Bakhmut.

Prigozjin kom med uttalelsen i en video som er publisert på Telegram. Der sa han at Wagner-gruppen vil forlate området fra 25. mai og overlate byen til russiske ordinære styrker.

Slaget om Bakhmut har vart i åtte måneder og er det blodigste i krigen i Ukraina.

Bildet som er publisert av Wagner-lederen er oppgitt å vise Wagner-soldater som veiver med russisk flagg i Bakhmut 20. mai.