Putin advarer USA mot utplassering av raketter i Tyskland

Russlands president Vladimir Putin sier at Tysklands og USAs beslutning om å utplassere amerikanske langdistanseraketter i Tyskland fra 2026, minner om hendelsene under den kalde krigen. Han sier at Russland kan plassere ut tilsvarende våpen som kan ramme vestlige mål, skriver CNN.

– Hvis USA implementerer slike planer, vi anse oss frie fra avtalen om å ikke plassere tilsvarende våpen, sa Putin i en tale søndag.

Putin sa at de amerikanske våpnene muligens kan bli utrustet med atomstridshoder i framtiden.

Han sammenlignet også planene med vedtaket fra 1979 om utplassering av kjernefysiske mellomdistanseraketter i Vest-Europa, noe sovjetiske ledere tok svært ille opp.

Nato-beslutningen i 1979, kjent som dobbeltvedtaket, var imidlertid et svar på Sovjetunionens utplassering av tilsvarende raketter.

(NTB/NRK)