Putin advarer mot flyforbud

Russlands president Vladimir Putin advarer vesten mot å innføre flyforbud over Ukraina.

Presidenten sa i en tale lørdag at ethvert land som forsøker å innføre et flyforbud over Ukraina vil bli ansett av Moskva som en part i konflikten.

– Ethvert skritt i den retningen vil bli ansett av oss som deltakelse i den væpnede konflikten, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået AFP.