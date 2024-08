Puigdemont viste seg i Barcelona trass arrestordre

Catalonias tidlegare leiar Carles Puigdemont viste seg offentleg på eit arrangement i Barcelona etter sju år i eksil, melder Reuters.

– Eg kom hit i dag for å minne dykk på at eg framleis er her, sa han i ein tale.

Puigdemont leia et forsøk på å lausrive Catalonia i 2017, og er etterlyst av politiet. Men ifølge nyheitsbyrået fekk separatistleiaren tale utan at det frammøtte politiet greip inn.

Den spanske nasjonalforsamlinga vedtok i mai å gi amnesti til katalanske separatistar, men Spanias øvste domstol avviste i juli å gi Puigdemont amnesti.