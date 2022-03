Psykologer vil snakke Putin ut av krigen

Psykologer fra rundt 20 land har skrevet et åpent brev til president Vladimir Putin for å synliggjøre hvilke konsekvenser krigen i Ukraina kan få.

«Vi kontakter deg for å dele vår akademiske og praktiske kunnskap med deg om hvilke konsekvenser det vil ha for opphavsmannen å innlede en krig, og gi et glimt av en mulig vei ut av en slik farlig situasjon».

Slik innledes brevet som er signert av nesten 40 psykologer, blant annet fra Norge. Psykologene skriver videre at de ønsker å opplyse ham om hvilke negative konsekvenser handlingene hans får.

(NTB)