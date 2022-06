PST: Terrortrusselen fra ekstrem islamisme vurderes som noe redusert

PST vurderer at trusselnivået i Norge fortsatt er moderat, men at det er en liten nedjustering i terrortrusselen fra ekstreme islamister i Norge, det skriver de i en pressemelding.

De vurderer det som lite sannsynlig, i underkant av 40 prosent sannsynlighet, at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene.

Det vurderes fortsatt som mulig, som vil si mellom 40–60 prosent sannsynlighet, at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge.

– Mange norske høyreekstremister vil fremdeles bli eksponert for volds- og terroroppfordrende kommunikasjon og propaganda i høyreekstreme digitale nettverk, skriver PST.

De påpeker at det de site årene har vært flere høyreekstreme angrepsplott i Europa rettet mot ungdoms- og videregående skoler det siste året. Det vurderes derfor at skoler kan være et mål, men PST understreker at de ikke har noen konkrete bekymringer om at skoler et mål for terroraksjon nå.