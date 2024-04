PST: Mindreårig gutt kom med trusler mot moskeer

Det var en mindreårig gutt fra et europeisk land som kom med trusler mot moskeer lørdag, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding.

– Han har ingen knytninger til Norge. I dette tilfellet peker alt mot at det dreier seg om et ønske om å skape frykt, og at det ikke foreligger verken evne eller vilje til å utføre voldelige handlinger her i Norge, skriver PST.

Gutten skal ha høyreekstreme sympatier. Han følges nå opp av myndighetene i hjemlandet.

Politiet bevæpnet seg i hele landet lørdag etter at det ble framsatt trusler mot moskeer i Oslo. Den generelle bevæpninga ble fjernet noen timer senere, men oslopolitiet opprettholdte bevæpninga og beredskapen.