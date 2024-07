PST skal ha flere aksjoner mot unge

For en måned siden gjennomførte PST en koordinert aksjon mot ungdom over hele landet. Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile.

PST hadde lenge fulgt med på det de mener er et nettverk som sprer høyreekstreme ytringer og propaganda på nett.

De informerer onsdag om at aksjonen fremdeles pågår og at de skal gjennomføre flere samtaler med unge som står i fare for å bli radikalisert.

– Operasjonen ble gjennomført i juni, men pågår fortsatt. Så langt vurderer PST den som vellykket, skriver seniorrådgiver Eirik Veum i en e-post til NRK.

Flere av ungdommene de var i kontakt med har trukket seg ut av de digitale nettverkene PST var bekymret for. Andre unge vil PST fortsette oppfølgingen av.

– Vi kommer til å ha flere samtaler med radikaliserte mindreårige vi er bekymret for, står det i e-posten.