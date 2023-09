PST om spionasjesiktet: Trenger ikke være en stat som står bak

PST mener det ikke må være en statlig aktør som står bak, etter at en 25 år gammel mann på søndag ble fengslet for å ha drevet med avlytting i blant annet Regjeringskvartalet. Det opplyser sikkerhetstjenesten til NRK.

– Vi må ha flere hypoteser åpne i slike saker. I de senere årene, for eksempel når det gjelder mobiltelefoni og wifi, har vi sett at også kriminelle aktører og private sikkerhetsfirmaer har kapasitet til signaletterretning, og kan gjennomføre både avlytting og andre former for elektroniske operasjoner, sier avsnittsleder Atle Tangen i PST til NRK.

Mannen er siktet for å ha drevet med såkalt signaletteretning, eller avlytting. Det handler om å fange opp elektroniske signaler, og forbindes vanligvis med utenlandsk etteretningsvirksomhet, sier Tangen.