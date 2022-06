PST og politiets håndtering skal evalueres

Politiets sikkerhetstjeneste og politiet skal evaluere eget arbeid i tiden før masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Selve innretningen på gjennomgangen og utvalgets sammensetning, vil bli varslet senere.

– Vi er imidlertid opptatt av å komme raskt i gang, og at gjennomgangen er målrettet og effektiv. Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak, sier politidirektøren og PST-sjefen i en pressemelding.

Tidligere i dag sa justisminister Emilie Enger Mehl at innsatsen skal bli evaluert, og nå er det klart at det er politiet selv som skal gjøre dette.