PST beklager etter Pride-terroren

PST-sjefen Beate Gangås beklager at de ikke klarte å avverge 25. juni-skytingen. Det sier hun under pressekonferansen torsdag.

– Det er ikke slik det skal være, og det er selvfølgelig noe jeg vil følge opp, sier Gangås.

Politidirektør Benedicte Bjørnland forklarte at PST-sjefen i et møte i regjeringens sikkerhetsutvalg framla alvorlig informasjon i forbindelse med angrepet. PST-sjefen anbefalte at solidaritetsmarkeringen ble avlyst.

– Jeg ser i dag at jeg kunne forsøkt å innhente mer informasjon fra Oslo politidistrikt til tross for tidspress. Jeg ser at Oslo politidistrikts egne vurderinger kunne ha vært vektet enda tyngre i avveiningen mellom å anbefale avlysning på grunn av trusselen og på grunn av grunnleggende ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

– Dette er et viktig læringspunkt for meg, sa Bjørnland.