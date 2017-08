EN PÅGREPET: To av tyvene skal ha flyktet.

Tyver prøvde å stjele 100 Mac-er fra godsterminal

Et vaktselskap ved Alnabruterminalen i Oslo oppdaget tre menn som brøt seg inn i en konteiner og lesset datamaskiner over i flere biler. Én av dem er pågrepet, to skal ha flyktet.