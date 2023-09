Prognose: Høgre ser ut til å bli størst

Høgre ligg an til å bli landets største parti i kommunevalet, viser NRKs prognose. Det er første gong på nesten 100 år at Arbeidarpartiet ikkje er størst ved val. Sist Høgre var største parti i valet var i 1924. Prognosen viser at det ligg an til å bli ein valthriller i dei store byane.