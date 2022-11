Prisane har stige med 7,5 prosent

Prisane i Noreg var 7,5 prosent høgare i september enn for eitt år sidan. Frå september til oktober steig prisane 0,3 prosent, viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sterkast vekst har matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som er opp 13,1 prosent på eitt år.

Prisveksten dei siste månadane er den raskaste sidan 80-talet. Noregs Bank har eit mål om at prisane ikkje skal stige meir enn to prosent i året (inflasjonsmålet). Styringsrenta har difor blitt sett raskt opp for å få ned prisstiginga. Eit viktig mål på prisstiginga er kjerneinflasjonen, som er prisstiginga utanom avgifter og energiprisar. Denne ligg på 5,9 prosent det siste året.

– Prisveksten held fram med å stige frå allereie svært høge nivå. Det er spesielt prisutviklinga på staum, mat og drivstoff som bidrar til at prisutviklinga blir løfta til 7,5 prosent i oktober, seier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.