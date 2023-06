Prinsesse Märtha Louise med på reality-TV

Prinsesse Märtha Louise deltar i den nye Discovery+ serien «Jaget», melder Dagbladet.

I ti dager skal fire kjendispar være på rømmen fra et team med etterforskere.

Märtha Louise skal være sammen med Tinashe Williamson.

– Jeg gruer meg til paranoiaen. Nå er vi litt nervøse for vi vet ikke hva vi går til. Så dette blir spennende, sier prinsessen.

Prinsesse Märtha Louise har flere ganger reagert på pressen og det hun mener er en jakt på overskrifter og klikk.

– Nå er det behov for kontroll, sier NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad til Nyhetsmorgen.

Hun sier at etter mange år hvor media har hatt regien på hva som blir delt, vil flere unge kongelige nå sette premissene selv.

– De vil ikke nødvendigvis ut av offentligheten, men vil styre det selv.

Hun påpeker også at mange unge kongelige har lite yrkeserfaring, og at når de blir eldre kan bruke sin særegne kjendisstatus for å tjene penger.

– Det vi ser nå er at det er mange veier tilgjengelige, som gjerne tilbyr unge kongelige å bruke denne særegne kjendisstatusen de har til å opprettholde seg selv som berømtheter.