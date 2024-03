Prinsesse Kate i første uttalelse siden mageoperasjonen

– Takk for alle gode ønsker og støtten dere har gitt meg de siste to månedene, skriver prinsessen av Wales, kone til tronarvingen William, i en melding på Instagram søndag.

Sammen med innlegget deler hun et bilde av seg selv og barna, som skal være tatt av ektemannen prins William.

Prinsessen ble innlagt på sykehus i januar der hun gjennomgikk en mageoperasjon, skriver NTB. Hun ble utskrevet etter to uker. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft.