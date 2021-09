Prinsesse Ingrid Alexandra frisk

Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på skolen igjen, etter å ha vært smittet av koronaviruset. Det bekrefter kronprins Haakon til NRK. Prinsessen er elev ved Elvebakken skole i Oslo.

– Hun kjente det litt, men hun har blitt bra igjen og er i gang igjen. Men det var en påminnelse for oss om at det ikke er helt over enda, sier kronprinsen til NRK.

22. august ble det kjent at prinsesse Ingrid Alexandra var smittet av koronaviruset. Den øvrige kronprinsfamilien testet ikke positivt.