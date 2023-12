Prins Harry får delvis medhold i søksmål mot Mirror Group om telefonhacking

Prins Harry får delvis medhold i retten i saken der han anklager den britiske avisgruppen Mirror Group for ulovlige arbeidsmetoder som telefonhacking. Det melder Reuters.

Hertugen av Sussex ble tildelt 140 600 pund fredag ​​etter at den britiske høyesterett slo fast at han var gjenstand for «omfattende» telefonhacking av Mirror Group Newspapers (MGN) fra 2006 til 2011.

– Jeg er veldig glad for å ha vunnet saken, sier Prins Harry i en uttalelse lest av forsvarerne sine etter dommen, og kaller den «bekreftende».

Prinsen oppfordret også til videre etterforskning av MGN.

Mirror Group Newspapers (MGN) utgir blant annet Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Prinsen avga vitnemål i saken i juni i år og var dermed det første medlemmet av kongefamilien som vitnet i retten på 130 år.

Han forklarte da at artikler om ham ikke bare skapte bekymring om sikkerhet, men også ødela hans forhold til andre.

Prinsen mener hans telefonsvarer har blitt hacket siden han var tenåring og gikk på Eton College.

– Jeg følte at jeg ikke kunne stole på noen. Det var en skrekkelig følelse for meg, spesielt når jeg var så ung, sa Harry.

Harry er blant rundt hundre saksøkere som har tatt avisgruppen til retten for å ha blitt utsatt for ulovlige arbeidsmetoder.

I gruppen av saksøkere er det skuespillere, idrettsstjerner, kjendiser av ymse slag og folk som har en eller annen forbindelse til personer med høy medieprofil.