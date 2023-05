Prigozjin: Har kontroll over hele Bakhmut

Lederen for den russiske leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, hevder at hans styrker nå har kontroll over hele Bakhmut.

Han kom med uttalelsen i en video som er publisert på Telegram, skriver Reuters. Han sier også at Wagner-gruppen vil forlate området fra 25. mai og gi byen til det russiske militæret.

Slaget om Bakhmut har vart i åtte måneder og er det blodigste under krigen i Ukraina.

Prigozjins uttalelse kom dagen etter at han sa en snarlig russisk erobring av Bakhmut var usannsynlig,

Ingen uavhengige kilder bekrefter påstanden. En talsperson for det ukrainske militæret avviser Prigozjins uttalelse og sier at det fortsatt pågår kamper i byen.