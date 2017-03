Positive funn om unge innvandrere

74 prosent av innvandrere mellom 16 og 25 år opplever ikke diskriminering i hverdagen, ifølge en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene. – Dette viser at mange opplever at det er bra å bo i Norge, sier Jon Rogstad i Fafo til radiokanalen.