Porsgrunn-drapet: Siktet 18-åring erkjenner vold

Den 18 år gamle kvinnen som ble pågrepet for drapet i Porsgrunn natt til mandag, erkjenner å ha utøvd vold mot den drepte 22-åringen, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen viser at det under voldsutøvelsen trolig ble benyttet et balltre, opplyser politiet. Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet, opplyser politiet i pressemeldingen.