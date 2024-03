Polsk luftrom skal være krenket av russisk missil

I morgentimene søndag har de ukrainske byene Kyiv og Lviv blitt rammet av russiske luftangrep.

Litt før halv sju skriver den polske sentralkommandoen på X at polsk luftrom ble krenket av et av de russiske missilene.

Missilet var på polsk side av grensen i 39 sekunder, ifølge meldingen. Rundt klokken halv ni søndag morgen melder Reuters at det russiske missilet tok seg to kilometer inn i polsk territorium, men at polsk luftrom nå er trygt.

Krenking av polsk luftrom har skjedd ved flere andre anledninger etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina.