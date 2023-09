Pollestads habilitet i pelsdyrsak skal vurderes av justisdepartementet

Lovavdelingen i Justisdepartementet skal avgjøre om landbruksminister Geir Pollestad (Sp) er inhabil i en pelsdyrsak.

Det gjelder behandlingen av Lindis Hetlands klage på avslag om erstatning etter at pelsdyrnæringen ble lagt ned. Ektemannen hennes sto som eier av pelsfarmen deres, men han døde og dermed fikk ingen erstatning.

I stedet satt Hetland igjen med all gjeld. Hun hadde drevet bedriften sammen med mannen.

Pollestad uttalte seg om saken da han var stortingspolitiker i juni. Da sa han at det hørtes ut som om Hetland hadde en god sak, og at han skulle argumentere for at hun skulle få erstatning.

Landbruksdepartementet vurderer nå om Pollestad er inhabil, og de ber også lovavdelingen i Justisdepartementet om å ta en vurdering av saken, melder Nationen.

