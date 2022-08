Politisjef i Uvalde sparket

Et enstemmig skolestyre i Uvalde, der 19 elever og to lærere ble drept i en skoleskyting, har sagt opp sjefen for skolepolitiet.

Avskjedigelsen kommer i kjølvannet av en rekke påstander om at Pete Arredondo gjorde flere alvorlige feil mens skoleskytingen pågikk 24. mai.

Arredondo har vært permittert siden juni og er den første politimannen som mister jobben etter det som har blitt beskrevet som klønete og nølende innsats fra politiets side. (NTB)