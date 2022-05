Politimester ber om ekstern gjennomgang av Sjøvold-varsel

Lørdag avslørte VG hvordan nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering ble starten på en konflikt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

En tidligere ansatt har fortalt Spesialenheten for politisaker at han ble utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot våpen fra Sjøvold, som ikke var registrert. Sjøvold var på denne tiden politimester i Oslo.

Etter å ha fått spørsmål fra VG om hvordan varslingssaken ble håndtert, ber politimester Beate Gangås nå om at Politidirektoratet gjennomgår Oslo-politiets håndtering av saken. Det melder VG.

Den politiansatte på våpenkontoret forsøkte både i 2015 og 2016 å varsle sine ledere om det han mente var en ulovlig våpeninnlevering. Han sendte blant annet tre e-poster til øverste leder for våpenforvaltningen.

Men ingenting skjedde før VG i 2019 avslørte at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart skytevåpen ulovlig gjennom flere år.

Først i mai 2020 opprettet Oslo politidistrikt en varslersak.

Varlseren er i dag 100 prosent ufør.