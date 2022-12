Politimeisteren i Agder: – Ord blir fattige i ein slik samanheng

– Riksadvokatens innstilling i oktober var veldig klar og tydeleg. Vi beklaga den gongen sterkt og djupt, og eg kan i dag gjenta det. Ord blir litt fattige ein slik samanheng, men eg gjentar gjerne beklagelsen ein gong til, seier politimeisteren i Agder, Kjerstin Askholt, til NRK.

Askholt seier det no er viktig at dei går inn i granskinga som skal i gang og som blir eksternt leia.

– Det meiner eg er heilt rett. Og vi må bidra alt vi kan for å få så gode svar som mogleg på korleis dette kunne skje og for framtida for å læra av det, seier ho.