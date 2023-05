Politimann får forelegg for videosletting

Politimannen får forelegg for videosletting etter saken i Kongsberg hvor en politimann står tiltalt for vold, det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Politimannen får ett forelegg på 12. 000 kroner.

Det var i oktober i fjor at to menn i 20-årene ble utsatt for slag av politiet. Saken, som nå blir behandlet av Spesialenheten, har fått stor oppmerksomhet.

Det var i forbindelse med denne saken at en politimann gikk inn på telefonen til en av mennene og slettet et videoopptak.

I avgjørelsen skriver Spesialenheten at politimannen gikk på telefonen og slettet minst ett videoopptak, både fra kamerafunksjonen eller albumet «Nylige» og fra albumet «Nylig slettet».

Advokat Sidra Bhatti i Advokatfirmaet Rogstad, som snakker på vegne av alle de involverte i saken, sier til NRK at avgjørelsen om forelegg vil bli påklaget.

– Jeg registrerer at spesialenheten har funnet det bevist at politiets tjenesteperson faktisk har slettet sentrale bevis, jeg reagerer derimot på reaksjonsfastsettelsen. En hvilken som helst annen person ville normalt fått en strengere straffereaksjon enn det som ble gitt her, sier Bhatti.

– Min klient er skuffet over det han oppfatter som en forskjellsbehandling. En polititjenestemann skal selvsagt ha samme straffereaksjon som andre personer ville fått, og det er ikke tilfelle her.