Politifolk sjelden dømt

Siden 2016 har politiet blitt anmeldt 174 ganger for vold og maktmisbruk. Bare to av sakene, litt over 1 prosent av anmeldelsene, endte med domfellelse. Leder i Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, sier til Aftenposten at tallet er forbausende lavt.