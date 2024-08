Politiets nødnummer virker igjen

Flere politidistrikter melder sent torsdag kveld at de igjen mottar samtaler fra folk som ringer nødnummer 112. etter at det store deler av torsdag kveld ikke var mulig å nå gjennom til politiet på nødnummeret.

Også Telenor bekrefter at problemene er løst.

– Feilen er rettet og alt skal nå fungere som normalt. Feilen oppsto i forbindelse med migrering av løsninger til et nytt teknisk system. Vi trenger mer tid for å analysere hvorfor akkurat disse anropstypene fikk problemer. Vi tar dette på største alvor, og vil følge opp saken nøye. Vi beklager for ulempene dette har medført, sier kommunikasjonsdirektør Bård Flaarønning i Telenor Norge i en pressemelding.