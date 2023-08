Politiet: Utsett hyttebesøket

– Ekstremvær og flom har herjet store deler av Sør-Norge. De store vannmengdene har gjort skade på infrastruktur som veier, strømnett og vannledninger, og det er flere steder fare for skred. Alle tilgjengelige ressurser jobber på spreng med håndtering av denne krisen. Hytteeiere oppfordres til å utsette besøk på hytta, skriver politiet.

De har forståelse for at mange hytteeiere er engstelige for hyttas tilstand, men håper folk lar være å ta turen bare for å sjekke.