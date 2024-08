Politiet: Seksuell legning kan ha vært motivet for knivstikking

Politiet tror de to mennene som ble knivstukket på Tjuvholmen i Oslo natt til lørdag, ble angrepet på grunn av sin seksuelle legning.

– Dette er noe etterforskningen søker å avklare, sier politiadvokat Nina Henrichson Kresse til NRK.

Fire tenåringer er siktet for grov kroppsskade. To av dem var under 15 år.

De to mennene som ble angrepet ligger fortsatt på sykehus, men er ikke livstruende skadet.