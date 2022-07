Politiet: Person siktet for å ha solgt sprit på Sørlandet

Politiet har startet etterforsking etter at flere personer ble innlagt på sykehus på grunn av forgifting etter å ha drukket sprit.

Tirsdag opplyser politiet i en pressemelding at en person er siktet for overtredelse av alkoholloven. Politiet skriver at vedkommende er avhørt og har erkjent å ha solgt sprit til personer som var tilstede på sammenkomsten.

Ifølge politiet kan hendingen knyttes til en privat sammenkomst i Mandal lørdag kveld.

– Personene som var tilstede på festen, samt vedkommende som er siktet er godt voksne personer, sier driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet, Bernt Mushom.

Selv om det i dette tilfellet viste seg å ikke være metanolforgiftning vil politiet fortsatt advare mot å drikke alkohol som man ikke kjenner opphavet til.