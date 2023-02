Politiet: Melding om sjelden gift i Gloppen

Politiet i Vest fikk i morges melding om at en kvinne er utsatt for stoffet ricin. Dette er et svært giftig stoff som selv i små doser kan ta livet av mennesker. Det finnes ingen behandling eller vaksine mot giften.

– Personen er tatt hånd om av helsevesenet, og vedkommendes leilighet er sperret av, sier operasjonsleder Tore André Brakstad til NRK.

Ifølge politiet er det ikke fare for øvrig befolkning,.

Saken etterforskes nå av lokalt politi med bistand fra politiets nasjonale beredskapsressurser.