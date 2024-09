Politiet: Funn av levninger i sjøen ved Brufjellhålene

Fredag har dykkere fra brannvesent gjort funn av en død person i sjøen ved Brufjellhålene, på grensen mellom Agder og Rogaland. Det melder politiet i en pressemelding.

Funnet er gjort i forbindelse med et planlagt søk etter en polsk statsborger i 20-årene, som har vært savnet siden 24. mars. Mannen og kjæresten gikk tur i området da de falt i sjøen, og kvinnen ble funnet omkommet etter kort tid.

Personen ble funnet på 18 meters dyp.

– Personen bærer preg av å ha ligget lenge i sjøen. Personen er ikke identifisert, men funn på stedet tyder på at det er savnede som nå er funnet. De pårørende til den savnede mannen fra Polen er informert om funnet, sier politistasjonssjef i Flekkefjord og Kvinesdal politistasjonsdistrikt, Liv Versland Seland.

Det er ingen andre som er meldt savnet i området.

– Bakgrunnen for søket i dag var observasjoner fra dykkere som var med i søk under en annen dødsulykke på samme sted i august i år. Mannen som omkom i august ble hentet opp, men værforholdene gjorde at man ikke kunne foreta ytterligere undersøkelser på det tidspunktet, sier Seland.