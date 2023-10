Politiet: Flere skutt på universitet i USA

Minst fem personer er skutt på et universitetscampus i Baltimore i Maryland, bekrefter politiet. Tilstanden skal ikke være alvorlig.

Ingen er så langt pågrepet.

Politiet i Baltimore ba ved 22-tida lokal tid, klokken 4 norsk tid, i en melding på X de som befinner seg ved Morgan State University, om å søker dekning.

Det har blitt skutt ut fra et vindu i et hybelbygg, bekrefter politiet til CBS News Baltimore. Kanalen har også publisert et bilde som skal vise et knust vindu på stedet.

Meldingen oppdateres.

(NTB)