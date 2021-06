Politiet: – Løp i alle retninger

Ved Haukvannet i Trondheim melder politiet om stor ansamling og full fest. Da politiet ankom, løp personer i alle retninger. Det skal være ungdommer i alderen 16–18 år, melder politiet i Trøndelag på Twitter.

Etter flere meldinger om bråk på Festningen i Trondheim rapporterer politiet i Trøndelag om at det er mange som har samlet seg der – Patrulje på stedet anslår at det er rundt 200 personer, som påstår at de er i samme kohort, tvitrer politiet. Det skal være god stemning.