Politiet vil begjære Tengs-siktet fortsatt fengslet

Påtalemyndigheten vil be om fortsatt fengsling for 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs når varetekten går ut tirsdag.

Sist retten tok stilling til om 51-åringen skulle holdes i varetekt, var i begynnelsen av juli. Da skrev Sør-Rogaland tingrett at retten hadde lagt særlig vekt på sakens art og alvor, mistankegrunnlaget og forventet straff i tilfelle domfellelse, og at den ikke fant det problematisk å sette varetektstiden til tolv uker.

Når det holdes nytt fengslingsmøte når varetekten utløper tirsdag neste uke, vil 51-åringen, som i tidligere rettsmøter, begjære seg løslatt.

– Han motsetter seg prinsipielt varetekt selv om han godtar at selve fengslingsmøtet blir gjennomført som kontorforretning, sier advokat Stian Kristensen, som er mannens forsvarer.

Sørvest politidistrikt opplyser fredag til NTB at politiadvokat Unni Byberg Malmin vil be retten om fortsatt varetekt av mannen fram mot rettssaken.

Drapssaken mot 51-åringen, for drapet på Birgitte Tengs i 1995, er berammet til å starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett 31. oktober eller 14. november. Det er satt av tolv uker til rettsbehandlingen.

Politiet sendte i midten av september over alt etterforskningsmaterialet i saken over til Den høyere påtalemyndighet for å avgjøre spørsmålet om tiltale i saken mot 51-åringen.

