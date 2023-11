Politiet vil be om fire uker varetekt etter drap i Hvittingfoss

Politiet skriver i en pressemelding at de vil be om fire ukers varetekt for mannen i 70-årene som er siktet for drapet på sin jevnaldrende søster i Hvittingfoss lørdag.

– Det er foretatt avhør av mannen i dag, og han knytter seg til handlingen, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

Hun legger til at spørsmål om straffskyld enda ikke er tatt opp i avhørene.

Politiet skriver videre at mannen vil bli begjært varetektsfengslet søndag ettermiddag.

– Der vil politiet vil be om fire uker i varetekt, hvorav to av ukene er med brev- og besøkskontroll, skriver de.