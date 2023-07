Politiet stanser all kommunikasjon via Altinn til kommunene

Tirsdag ble det klart at flere bekymringsmeldinger politiet har sendt til kommunene, ikke har nådd frem.

Meldingene ble sendt via meldingstjenesten Altinn. Politidistriktene har nå fått beskjed om å stanse all oversendes av dokumenter via Altinn, umiddelbart. Det bekrefter Politidirektoratet til NRK.